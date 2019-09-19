وطن النهار

اقامت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ورشة برعاية وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تحت عنوان التردد في استخدام الطعومات لعام 2019.

وقال مدير الادارة د. فهد الغملاس ان الورشة تطرقت لموضوع مهم وهو التردد في استخدام الطعوم حاضر فيها من داخل الكويت وخارجها محاضرون كما تمت الاستعانة بخبرات من المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى محاضرين من قسم الأمراض المعدية متخصصين في تقديم وتوفير التطعيمات في الكويت عن طريق إدارة الصحة العامة في الوزارة.

وأشاد الغملاس بوزير الصحة ومجلس الوزراء لاعطائنا الصلاحيات كافة في توفير الطعومات وادخالها للبلاد في أسرع وقت وبطريقة مهنية عالية.

وأشار الى الحملة السنوية للتطعيمات التي تبدأ في شهر أكتوبر القادم برعاية وزير الصحة. ومدى جهوزية الادارة وجميع العاملين لاطلاق هذه الحملة التي سيتم الإعلان عنها في حينه.

وشكر جميع القائمين على الورشة، مشيدا بالحضور الكبير الذي فاق كل التوقعات حيث وصل عدد المشاركين إلى حوالي 200 من الأطباء والتمريض والفنيين، متداركاً وهذا يعطينا الدعم لمواصلة الجهود وسنعمل على الخروج بالتوصيات عن هذه الورشة وتقديمها للقيادات في الوزارة للعمل على تنفيذها.

من جانبه، قال رئيس قسم الأمراض المعدية في ادارة الصحة العامة الدكتور مصعب الصالح ان الورشة تحاكي آخر المستجدات في علم اللقاحات وهي ندوة منظمة للعاملين في المؤسسات الصحية سواء الحكومة والقطاع الخاص من جميع التخصصات أطباء وتمريض وفنيين.

وبين ان الورشة الثالثة على مدى العامين الماضيين. تهدف الى تزويد العاملين بأحدث المستجدات والمعلومات بالنسبة للتطعيمات سواء على الساحة العالمية والاقليمية والخليجية والكويتية. وتغطي المعلومات المهمة في النصح والارشاد لأولياء الأمور، خاصة الذين لديهم تردد او المطالبة بمزيد من المعلومات.. مؤكدا الحاجة الى سياسة وتنسيق مشتركين بين جميع القطاعات العلاجية الوقائية والرعاية الصحية الاولية والتمريضية للتغطية الشاملة الكفيلة بايصال الرسالة المطلوبة على أكمل وجه ازاء التطعيم.

وأضاف انه تمت استضافة البروفيسور عبد الكريم الفقيه من المملكة العربية السعودية المتخصص بالأمراض الباطنية ولديه خبرة في الأمراض المعدية والتطعيمات وهو مدرب الكوادر بالمملكة والقى محاضرة عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالطعم الحديثة بشأن السعال الديكي للأطفال والبالغين بهدف إدخال توصيات وتعديل برنامج التطعيم لإدخال افضل التركيبات لهذا الطعم بما يتناسب مع الأفراد في المجتمع الكويتي بهدف الوصول إلى افضل الطرق في التطعيم أسوة بالدول المتقدمة.

