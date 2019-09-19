وطن النهار

أعلنت جمعية المهندسين الكويتية إقامة المنتدى التدريبي و معرض الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الحالي، حيث ستنطلق فعاليات المنتدى في فندق ومركز مؤتمرات الملينيوم صباح يوم الثلاثاء المقبل بحضور ومشاركة راعية المنتدى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل: إن الجمعية ماضية بدعم سياسة احلال المهندسين للعمل في القطاع الخاص في اطار مشروعها الوطني الاستراتيجي «المهندسون قادة المستقبل»، لافتا الى أن مشاركة ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة، الهيئة العامة للبيئة، هيئة الشباب وغيرها من الجهات العامة والخاصة في المنتدى يمثل خطوة جادة من الجانب الحكومي للقيام بمزيد من الخطوات التنفيذية لهذا المشروع.

وذكر العتل : أن المنتدى يقام هذا العام تحت شعار «لا تحاتي» وسيتضمن مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية المجانية للمهندسين الكويتيين حديثي التخرج، وعرضا للفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، مجددا القول أننا لن نتوانى في دعم المهندسين الكويتيين وخاصة حديثي التخرج لينخرطوا في سوق العمل فور تخرجهم.

وأشار العتل الى أن المحاضرين والمتحدثين في المنتدى سيعرفون المهندسين وخاصة حديثي التخرج بمزايا العمل في القطاع الخاص والدعم الذي تقدمه الدولة للكويتيين الراغبين في العمل بهذا القطاع، وكذلك متطلبات ومزايا العمل في الجهات المشاركة، مضيفاً أننا نعمل أيضا على تثقيف الشباب الكويتيين بالتخصصات المطلوبة بسوق العمل، والابتعاد عن دراسة التخصصات المتكدسة التي تقل فرص العمل فيها.

يذكر أن جمعية المهندسين الكويتية التي أطلقت قبل عامين مشروع «المهندسون قادة المستقبل» لإحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص و مساعدة الدولة في التخفيف من مشاكل انتظار التوظيف في القطاع الحكومي، والاستفادة من المزايا المتاحة في مشاريع الدولة العملاقة التي تتضمنها خطط «الكويت 2035» من خلال تأهيل وادماج المهندس الكويتي للعمل بهذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

