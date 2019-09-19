وطن النهار

استقبل رئيس التحرير عماد بوخمسين، صباح أمس رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 احمد اسماعيل بهبهاني، واطلع على استعدادات اللجنة بشأن تنظيم معرض الكويت للطيران المزمع اقامته خلال الفترة من 15 الى 18 يناير 2020 في مطار الكويت الدولي، الذي يأتي تماشيا مع رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ورؤية الكويت 2035.

وأثنى بوخمسين على الجهود التي يقوم بها رئيس اللجنة المنظمة أحمد بهبهاني في تنظيم معرض الطيران، مؤكدا أن أبواب النهار مفتوحة لدعم المعرض وهذا النوع من الفعاليات التي تساهم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية وتعزز مكانة الكويت على المستوى العالمي، خصوصا أن هذا المعرض يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، مشيرا الى أن هذه البرامج لاشك انها تعمل على رفع راية الكويت في المحافل الدولية.

ورحب بوخمسين، دعوة جريدة النهار للمشاركة بالمعرض (راع اعلامي) حي وبالمشاركة وتقديم كل الدعم الاعلامي من خلال التغطية الصحافية والاعلانات للمساهمة في نجاح هذا الحدث العالمي الذي سيؤرخ لمرحلة جديدة في مجال الطيران في الكويت.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الطيران أحمد اسماعيل بهبهاني، عن شكره وتقدير لرئيس تحرير النهار على حفاوة الاستقبال ومبادرته في دعم معرض الطيران في سبيل انجاحه على أعلى المستويات، مشيرا الى أن هذا الفعالية تأتي في اطار الاهتمام بـ الطيران والمساعي للحاق بركب صناعة الطيران العالمي.

وأكد بهبهاني أن نجاح معرض الكويت للطيران 2018 اكد قدرة دولة الكويت على استقبال مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تساهم في جمع المهتمين بالطيران بجميع انواعه تحت سقف واحد، وهو ما شجعنا على اقامة معرض الكويت للطيران 2020 والذي يقام برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

واشار بهبهاني الى أن مجلس الوزراء قد شكل لجنة عليا برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعضوية كل من الديوان الأميري ووزارة الدفاع ووزارات الداخلية والاعلام والصحة والمالية وشركة نفط الكويت والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وبلدية الكويت وذلك لاظهار المعرض بصورة تليق بمكانة الكويت.

وقال بهبهاني انه قام بزيارة الى الامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية التقي خلالها عدداً من الوزراء والمسؤولين في قطاع الطيران وقد وجد ترحيبا كبيرا بالمشاركة في المعرض وتقديم كل الدعم لنجاحه، مشيرا الى انه التقى أكثر من 30 سفيرا من البعثات الديبلوماسية العاملة في الكويت.

واضاف أن وزارة الخارجية خاطبت 90 سفارة خارجية من أجل الدعوة للمشاركة في معرض الكويت للطيران 2020 الذي يمثل اضافة مهمة تضع الكويت على الخارطة العالمية، ويدعم رؤية كويت جديدة 2035،

وأكد بهبهاني أن معرض الكويت للطيران 2020 سيساهم بصورة مباشرة في انعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة، وتعزيز مكانة الكويت الاقتصادية والاستثمارية وخاصة أن الكويت دائما تحرص على اللحاق بركب صناعة الطيران العالمي سواء في خطوط طيرانها او مطاراتها.

وقال بهبهاني ان المعرض سيسهم في الاطلاع على آخر التطورات في مجال صناعة الطيران، ولاسيما النقل الجوي والخدمات الأرضية، وسيتيح الوصول الى أسواق عالمية كبرى مستهلكة لصناعة الطيران المدني والعسكري وخاصة أن صناعة الطيران في منطقة الخليج العربي باتت مهمة وجاذبة من حيث الموقع الاستراتيجي.

واختتم بهبهاني أنه سيتم دعوة العديد من الشخصيات صانعي القرار في مجال الطيران التجاري والعسكري والمطارات في الشرق الأوسط من الشركات العالمية والمحلية، المتخصصة في قطاعي الطيران المدني والعسكري، اضافة الى مصانع الطائرات التجارية والعسكرية. وطائرات رجال الأعمال والاسعافات والمروحيات، وكل ما يدخل في صناعة الطائرات من محركات وأجهزة الملاحة، اضافة الى جميع مستلزمات المطارات المدنية والعسكرية لتقدم احدث منتجاتها وخدماتها في قطاعات الصناعات الدفاعية والجوية والتجارية وما توفره المطارات الحديثة من رفاهية للمسافرين.

كما استقبل رئيس التحرير عماد بوخمسين، الرئيس التنفيذي للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين الدكتورة الهام الحمدان، التي بدورها استعرضت أنشطة وبرامج الجمعية والأهداف المرجوة من انشائها، مبينة أن الجمعية تهدف الى تقديم الخدمات المتنوعة لهذه الفئة في مختلف أنواع الاعاقات، مبينة أن الخدمات تقدم لجميع المعاقين من مختلف الجنسيات، الكويتيون وغير محددي الجنسية والمقيمون على أرض الكويت.

وأعرب رئيس التحرير عماد بوخمسين، عن ترحيبه بهذه الزيارة، مشيرا الى ضرورة أن تبرز الجمعية دورها وفعاليتها في مختلف وسائل الاعلام ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن النهار على استعداد لدعم الجمعية وابراز فعالياتها وأنشطتها.

ولفت الى أن الكويت حريصة على دعم أبنائنا وبناتنا المعاقين، الأمر الذي دفع الجهات المعنية ان تصب جل اهتمامها بهذه الفئة بحسب القانون الذي وضع من أجل توفير الخدمات اللازمة والضرورية لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.

من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين الدكتورة الهام الحمدان، أن الجمعية تتجه الى وضع استراتيجية جديدة، وأن هناك توجهاً لاعادة ترميم الجمعية من حيث المبدأ والعمل، مبينة أنها بصدد وضع نهج جديد من شأنه تعزيز دور أنشطة وبرامج الجمعية الهادفة لخدمة المعاقين، مشيرة الى أن الفترة المقبلة ستشهد نقل نوعية في خدمة ورعاية أبنائنا وبناتنا من هذه الفئة، معبرة عن شكرها وتقديرها لرئيس تحرير النهار عماد بوخمسين على توجهه ودعمه للجمعية.

