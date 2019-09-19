وطن النهار

وقعت الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية للتعاون في مجال رصد وحماية البيئة البحرية وذلك على هامش أعمال الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة.

وأكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي في تصريح لـ (كونا) عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام للوكالة بالانابة كورتيل فيروتا أهمية الاتفاقية في تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية في الكويت في مجال حماية البيئة البحرية بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة (2035).

وذكر أنه سيتم ايضا توقيع اتفاقية تعيين مركز ابحاث البيئة وعلوم الحياة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مركزا متعاونا مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والنظائر لدراسة العلوم الساحلية والبحرية الشهر المقبل.

وقال معرفي ان الكويت تواصل تعاونها المثمر مع الوكالة في مختلف المجالات مضيفا ان هذا العام يصادف مرور 55 عاما على انضمام الكويت للوكالة. وحضر توقيع الاتفاقية كل من المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين والمدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله وضابط الارتباط الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الدولية الدكتور اسامة الصايغ.

ووقعت الكويت الاثنين الماضي اتفاقية جديدة مع الوكالة على مدى خمس سنوات في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية في مجالات السلامة والأمن النووي والغذاء والزراعة والصحة.

