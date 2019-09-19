دفتر أحوال

ألغت المحكمة الادارية قرار وزير التربية بتقييم كفاءة معلمة ورئيسة قسم في احدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2016/2017 بتقدير جيد جدا الى تقدير امتياز.

وجاءت الدعوى التي تقدمت بها المحامية انعام حيدر بأن المدعية تعمل معلمة في وزارة التربية التي بدورها تلمست في المدعية تفوقها وتفانيها في العمل، ويؤكد هذا حصول المعلمة على شهادتي تقدير عن مدرستها الأولى من مديرة المدرسة والثانية من رئيسة القسم، وهما من قيمتا كفاءة المعلمة لتقدير جيد جداً، وبعدها ابتعثت الوزارة المدعية الى دولة خليجية لحصولها على الماجستير نتيجة لجهودها سالفة الذكر وحصلت على الماجستير بتقدير عام امتياز، ثم فوجئت بأنها حصلت على تقييم كفاءة جيد جداً، هذا التقييم ترتب عليه جميع السنوات اللاحقة، ومن ثم فقدت المعلمة مقابل الأعمال الممتازة خلال فترة السنوات السابقة.

