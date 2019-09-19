دفتر أحوال

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة الحكم الصادر من الدائرة المدنية ببراءة ذمة مواطنة من اقرار دين بمبلغ ربع مليون دينار لصالح «طليقها» بعد أن اتفق معها على الزواج وتحملها مصاريف انجاب طفل أنابيب.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المواطنة عبر دفاعها المحامي علي مطر الواوان في أنها فوجئت باستصدار زوجها السابق ضدها أمرا بمنع السفر استنادا الى اقرار الدين محل الدعوى ولم يكن يمثل دينا حقيقيا وانما كان ضمانا لتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان من الزواج وتحمل الزوجة مصاريف انجاب طفل الأنابيب، وذلك قبل اتمام الزواج. وقد ماطلها في اتمام الزواج حتى قامت بالغاء الوكالة الممنوحة له. ولصورية الاقرار المذكور أقامت المدعية دعواها الماثلة ابتغاء الحكم بطلباتها.

وقال الواوان انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الصورية هي اتفاق الطرفين على اجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تختفي فيه.

