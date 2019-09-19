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قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة مواطن من الاساءة الى متهم قضت المحكمة سابقا ببراءته في قضية تفجير مسجد الصادق من خلال قيام وضع الاول صورته والتعليق عليها بآية قرآنية تتضمن حد القصاص عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما قررت استبعاد الدعوى. وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الحسيني ودفع بعدم انطباق مادة التجريم على الواقعة محل الاتهام وانتفاء توافر اركان جريمة اساءة وسائل الاتصال الهاتفية وانتفاء القصد الجنائي وانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وفقا لقانون المطبوعات والنشر وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. واضاف الحسيني: تنتفي اركان الجريمة باعتبار ان المنشور لايحوي ايا من المسائل التي حددها المشرع على سبيل الحصر.

