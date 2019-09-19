وطن النهار

وافقت وزارة التربية، للطلبة غير محددي الجنسية المسجلين في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير الراغبين بالانتقال الى منطقتي الجهراء والفروانية التعليميتين الأولى بالصليبية والثانية حسب الكثافات الطلابية، وقالت في نشرة اصدرها وكيل التعليم العام اسامة السلطان، انه بشأن تسجيل الطلاب غير محددي الجنسية من ابناء العسكريين العاملين بالجيش او الشرطة او المتقاعدين او الذين انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وهم على رأس عملهم، والطلبة غير محددي الجنسية من احفاد العسكريين العاملين او المتقاعدين واحفاد الشهداء وأحفاد حملة الجنسية الكويتية في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير. وأضاف: انه «ينقل الطلبة الراغبون الى مدارس منطقة الصليبية التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، والى مدارس منطقة الفروانية التعليمية على حسب الكثافات الطلابية، مبينا انه عند النقل المرحلي ينقل الطالب في ذات المنطقة المسجل فيها، مؤكدا ان تطبيق هذه النشرة للطلبة المسجلين في المنطقتين حتى تاريخ صدورها فقط، ويستمر العمل بالنشرة السابقة الصادرة بتاريخ 11 ابريل 2016 حول ضوابط تسجيل ابناء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

كما اصدر الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، نشرة عامة لمديري عموم منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين بشأن قبول طلبة المرحلة المتوسطة والقاطنين في منطقة الشعب السكنية بحسب «البطاقة المدنية او وثيقة المنزل» في مدارس منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين حسب رغبة ولي الأمر حتى اشعار آخر، نظرا لاغلاق مدرسة مهلهل المضف المتوسطة للبنين والتي تم اغلاقها.

علم النفس

من جانب آخر، نظمت وزارة التربية ادارة الخدمة الاجتماعية والنفسية لقاء تنويريا لطلبة جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية قسم علم النفس (التدريب الميداني) والمتضمن ثلاث جهات تابعه للادارة قسم التدريب التابع لادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، وقسم تقنين الاختبارات والبحوث التخصصية، وقسم العلاج التخصصي.

وشرحت رئيس قسم تقنين الاختبارات والبحوث التخصصية د. سميرة الكندري، التعريف بقسم تقنين الاختبارات والمقاييس النفسية في مراقبة الخدمة النفسية بادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، مشيرة الى دور واستراتيجيات القسم وما يهدف اليه من خطوات التقنين بالاضافة لأنواع المقاييس والاختبارات النفسية المتوافرة في القسم والتي تطبق حاليا من قبل الباحثين والباحثات النفسيات، بالاضافة الى الدراسات والبحوث التي اعدها القسم بالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة، منوهة الى ان تلك الاجراءات العلمية والنفسية تساعد الباحث النفسي اثناء العمل الميداني مستقبلا.

من جهتها، اكدت اختصاصي نفسي التدريب واعداد المهن انوار العتيبي، اهمية التدريب للمقبلين على الحياة العملية والوظيفية لتطوير الأداء المهني والوظيفي ولصقل المهارات والقدرات ولتعزيز الخبرات الضرورية، مشيرة الى ان مهام قسم التدريب والاعداد المهني لوضع البرامج والخطط التدريبية للباحثين الجدد بالاضافة الى مهام الباحث النفسي في المدرسة.

بدورها، قالت الباحثة النفسية لطيفة الهدهود التابعة لقسم العلاج النفسي، ان القسم يقوم باستقبال الطلبة من جميع مراحل التعليم بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية حيث يقوم القسم بتقديم الخدمات.

