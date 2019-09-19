وطن النهار

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الموسم التاسع من برنامجها التربوي والتوعوي البيئي «المدارس الخضراء».

وأكدت أمين عام الجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي أنه «مع بدء العام الدراسي الجديد لأبنائنا الطلبة، تواصل الجمعية تنفيذ برنامجها التربوي والتوعوي البيئي لهم «المدارس الخضراء» (التوعية البيئية المدرسية) لأبنائنا الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020، وذلك للعام التاسع على التوالي».

وأوضحت أن البرنامج في نسخته التاسعة للعام الدراسي الحالي «مشمول بالعديد من الموضوعات والفعاليات والنشاطات في مجالات التوعية البيئية، والتي تسهم في تنمية وتعزيز المواطنة الفعالة لدى النشء، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي، كما تعمل الجمعية على إثراء البرنامج وتعزيزه بالموضوعات المستجدة في العمل البيئي الوطني، عاما تلو الآخر، تحقيقا للمزيد من الفائدة المرجوة»، مضيفة: «يتضمن البرنامج فعاليات ونشاطات تهتم بالعديد من الموضوعات مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، نادي أصدقاء البيئة، الطاقة المتجددة، ترشيد استهلاك المياه، التغير المناخي، قانون حماية البيئة، ومستقبل الوظائف ذات الطابع البيئي وغيرها من الموضوعات المستجدة، وذلك مساهمة في تعزيز روح المواطنة الفعالة لدى الطلبة والتي تبدأ من المدرسة، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي».

وبينت بهزاد: ان برنامج «المدارس الخضراء» يشمل جميع المراحل الدراسية ما عدا رياض الأطفال ويتم استقبال رغبات الاستفادة من البرنامج من خلال التسجيل الإلكتروني عبر موقع الجمعية الإلكتروني www.keps.org.com وتكون أوقات الزيارات خلال الفترة الصباحية ويتم التنسيق مع المدرسة على موعد وعليها تقوم المدرسة بالحصول على موافقة جهة الاختصاص على القيام بهذه الزيارة والمواضيع التي يشملها البرنامج يقوم بتغطيتها أساتذة مختصون من أعضاء الجمعية في المجال المحدد للموضوع».

