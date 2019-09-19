وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الجهراء بالمجلس البلدي، على طلب تخصيص مسار كيبلات كهربائية ارضية في منطقة الصليبية والشدادية، كما وافقت على طلب شركة نفط الكويت زحزحة موقع محطة توليد الطاقة الكهربائية المخصص على طريق العبدلي.

وقال رئيس اللجنة احمد هديان ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتخصيص موقع مسجد في منطقة كبد خلف الجمعية الكائنة في قطعة رقم «2» ضمن مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية، كما وافقت على عمل دوار بين منطقتي النسيم وتيماء، فيما تمت احالة طلب تحويل الاشارات المرورية في منطقة الجهراء الى دورات الى الجهاز التنفيذي

واكد ان اللجنة اجلت انشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء، وعمل مواقف سيارات في منطقة النسيم، وتطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية، مشيرا الى انه تمت احالة الاقتراح المقدم بشأن تظليل سكراب النعايم وانشاء مجمع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الجهراء على الدائري السادس بجوار الصناعية الى الجهاز التنفيذي.

وفي شأن آخر وافقت لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء انشاء محطة تعبئة للمياه في منطقة غرب الفنيطيس بدلا من المحطة القائمة في منطقة مشرف

وقال رئيس اللجنة د. علي بن ساير ان اللجنة وافقت على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع لنادي رجال الأطفاء بجانب قرية المسيلة المائية المائية بلاج رقم «3» في القطعة «7» ضمن محافظة مبارك الكبير، كما وافقت على طلب توسعة السوق المركزي «3» بالقطعة «4» لضم الليوان التابع للجمعية في منطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير

وذكر بن ساير ان اللجنة وافقت على طلب وزارة التربية توسعة مدرسة الحياة العالمية ثنائية اللغة في منطقة صباح السالم قطعة رقم «1»، فيما ابدت عدم موافقتها على الكتاب المقدم من محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب بشأن تخصيص ارض بديلة لمستشفى مبارك الكبير.

واوضح ان اللجنة لم توافق على الطلب المقدم بشأن نقل مواقف الروضة من الجهة الشمالية الى الجهة الجنوبية في منطقة الفنيطيس قطعة رقم 3، فيما اجلت طلب استحداث مطبات صناعية ولوحات ارشادية لتخفيف السرعة الزائدة في الشارع «250» الفاصل بين قطعة «4» بالقرين وقطعة رقم «2» في منطقة مبارك الكبير.

