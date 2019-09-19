وطن النهار

نفذ فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة العاصمة بنوباته الثلاث (أ، ب، ج) حملات ميدانية في عموم مناطق المحافظة لرصد التجاوزات في اعمال البناء والتعديات على املاك الدولة، فضلا عن تنفيذ حملات برفقة القوى العاملة للحد من الظواهر السلبية للباعة الجائلين.

وأوضح رئيس الفريق في فرع بلدية المحافظة زيد العنزى بأن الحملات اسفرت عن توجيه انذارين داخل العقار لعقارين لاغلاق البلكونات والمعلقات بمواد خفيفة مخالفا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 ووجود اعمال بناء غير مرخصة تستغل كسكن خاص الى جانب وضع ملصق انذار لأحد المطاعم لاستغلاله املاك الدولة بوضع تسكيرات من المواد الخفيفة.

واشار العنزي الى انه قد تم وضع ملصقين اخطار بموعد الازالة بناء على ورود شكوى تتعلق بوجود مظلات على عقار تابع لوزارة الأوقاف، فضلا عن تنفيذ حملتين برفقة القوى العاملة اسفرت عن ضبط 21 بائعا جائلاً مخالفين لقوانين البلدية وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير محاضر مخالفات مزاولة حرفة من دون الحصول على موافقة البلدية، فضلا عن تحرير 15 محضرا مخالفة من قبل القوى العاملة لمخالفي شؤون العمل.

