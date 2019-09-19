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هو اسطورة كرة السلة البحرينية وهو الظاهرة وهو ملك «الثلاثيات» وهداف آسيا وهو معشوق جماهير السلة في البحرين عبدالمجيد شهرام هذا اللاعب الكبير في أخلاقه ومستواه يسدل الستار على مسيرته اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في مهرجان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة.

ويشارك في تكريم شهرام أيضا لاعبون من الوطن العربي والخليج وبالطبع شركات القطاع الخاص في البحرين الشقيق التي هي خير داعم لكرة السلة.

يعتزل شهرام بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجازات العديدة فقد بدأ هذا الظاهرة في ناديه الأم المنامة في فريق الأشبال وانطلق بعدها الى فريق الشباب وفي نفس العام انضم الى الفريق الأول بعد بروز نجمة بشكل لافت للانظار.

انضم بعدها للمنتخب الاول ومثل البحرين الحبيب في الكثير من البطولات في مشواره الطويل مع كرة السلة.

أسطورة كرة السلة البحرينية عبدالمجيد شهرام هو احد ابرز نجوم السلة التي تألقت في الملاعب الخليجية والعربية والآسيوية فقد حقق الكثير من البطولات مع ناديه المنامة على المستوى المحلي والخليجي والآسيوي ونجح في الحصول على لقب هداف آسيا في بطولات المنتخبات والأندية الى جانب فوزه بلقب أفضل لاعب وأبرز مسجلي «الثلاثيات» في العديد من البطولات العربية والآسيوية.

كما كان الاسطورة شهرام أول لاعب بحريني يخوض مشوار الاحتراف خارج البحرين فقد مثل نادي الكويت الرياضي ثلاثة مواسم وقادهم الى تحقيق لقب الدوري والكأس مرتين عاد بعدها الى البحرين وانهالت عليه العروض الا ان ناديه الأم المنامة ظن أن العروض وهمية واتخذ القرار وانضم الى نادي المحرق ليحقق معهم بطولة الدوري في اول موسم معهم، عاد بعدها الى ناديه الأم المنامة وانهى مشواره فيه.

وداعا الأسطورة والظاهرة وملك كرة السلة البحرينية وشكراً لعطائك طوال هذه السنوات وأتمنى أن يسهم الجميع في البلدين الشقيقين في البحرين الشقيقة أو الكويت في تكريم هذا العملاق الذي لم يبخل علينا يوما في تقديم المستوى المتميز والمتعة خاصة في الثواني الأخيرة من المباريات.

عاصرت شهرام ثلاثة مواسم في نادي الكويت الرياضي وعرفته بالطبع قبل ذلك بكثير وشهادتي بهذا النجم مجروحة فشهرام كبير بأخلاقه ومستواه والتزامه وعطائه وحبه للفانيله التي يرتديها واحترافيته النادرة.

أتمنى لك يا صديقي الغالي التوفيق في حياتك المستقبلية واتمنى ان لا تبتعد عن معشوقتنا كرة السلة فما أحوجنا الى المميزين المخلصين أمثالك.

وشكراً لكل من شارك في اعداد اعتزال النجم الكبير شهرام وشكرا لراعي الحفل وأتمنى حضور الجماهير الى أم الحصم لصالة زين لوداع هذا الاسطورة الخالدة في قلوبنا.

