مال وأعمال

أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات الدولة النفطية خلال الخمسة أشهر الأولى من الميزانية الحالية 2019/2020 بلغت 6.775 مليارات دينار، بواقع 49 % من الإجمالي المقدر للعام المالي والبالغ 13.86 مليار دينار، وبفارق 7 مليارات دينار عن المقدر للإجمالي العام.

وقالت مصادر اقتصادية مسؤولة أن ارتفاعات أسعار النفط الكويتي الأخيرة والتي تخطت 9 دولارات منذ الاعتداء على منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو قد تقلص الفارق بين سعر التعادل والبالغ 75 دولاراً في الموازنة العامة للكويت، حيث أن كل دولار في الأعلى يعمل على سد جزء من العجز المالي المتوقع، كما يعمل على خفض كلفة هذا العجز التي يتحملها الاحتياطي العام للدولة منذ عدة سنوات.

وتوقعت المصادر أن يتم تمرير قانون الاقتراض الحكومي خلال الفصل التشريعي لمجلس الأمة، كاشفة عن تفاهمات حكومية نيابية لتمرير القانون ، بعد إدخال تعديلات نوعية وجذرية عليه، تضمن صرف المبالغ المقترضة في مسارات تنموية تحت مظلة رقابية واضحة، حيث ان الاعتراض الأكبر على القانون المقدم حالياً، كان الغموض الذي يعتري آليات الصرف.

وتبرز أهمية قانون الاقتراض الجديد ، أنه يعتبر مصداً حمائياً جيداً تجاه أي تقلبات سلبية لأسعار النفط التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

وقفز سعر برميل النفط الكويتي 3.34 دولارات في تداولات أول امس ليبلغ 68.47 دولاراً مقابل 65.13 دولاراً للبرميل في تداولات اليوم السابق.

وفي الاسواق العالمية تراجعت العقودا لآجلة لخام برنت 4.47 دولارات ليتحدد سعر التسوية عند 64.55 دولاراً للبرميل وانخفضت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.56 دولارات لتغلق عند 59.34 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد ان استعادت السعودية إنتاجها النفطي بالكامل بعد الهجوم على منشآتها مما ادى الى تقليص التأثير على إنتاج الخام العالمي.

