مال وأعمال

تجاهلت بورصة الكويت تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن عودة انتاج النفط إلى مستواها الطبيعي قبل يوم السبت الماضي، لتهبط إلى أدنى مستوياتها خلال 6 أشهر، حيث واصلت نزيف الخسائر اليومية على وقع حدة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها دول المنطقة، فاقدة قرابة 1.4 مليار دينار في 4 جلسات متتالية وبعد الهجمات الإرهابية على منشآت نفطية السبت الماضي، لتستقر القيمة السوقية الرأسمالية عند مستوى 31.85 مليار دينار،أمس، مقابل 33.254 ملياراً بداية الأحد الماضي.

وتراجعت أسهم البنوك بواقع 1.1 مليار دينار من مستوى 19.7 ملياراً إلى 18.6 مليار دينار خلال 4 جلسات، رغم الإيرادات التشغيلية والأرباح الصافية التي تمكنت البنوك من تحقيقها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

ومع قرب ترقية البورصة لمؤشر ستاندارد آند بورز 23 الحالي والتي من المتوقع أن تضم ما بين 20 إلى 24 شركة، بالإضافة إلى ما شهدته البورصة من تطور نوعي في أدائها، إلا أن ذلك لم يشفع لموجة تصحيح صعودية على وقع تراجع النفط السعودي لحالته الطبيعية قبل الهجمات الإرهابية. بنهاية تعاملات، أمس، لتُسجل تراجعها الجماعي الرابع على التوالي وسط موجة بيعية طالت الأسهم القيادية والتشغيلية في السوق الأول، بالتزامن مع توتر الأوضاع الإقليمية التي انعكست سلباً على الحالة النفسية للمتداولين.

وأنهى المؤشر العام للبورصة جلسة اليوم مُتراجعاً 1.9 في المئة عند مستوى 5502.28 نقطة خاسراً 106.63 نقاط دفعته لبلوغ أدنى مستوياته خلال 6 أشهر. كما تراجع مؤشر السوق الأول 2.23 في المئة خاسراً أكثر من 135 نقطة بإقفاله عند مستوى 5934.59 نقطة، كما هبط الرئيسي1.01 في المئة عند مستوى 4669.08 نقطة خاسراً 47.82 نقطة.

