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مال وأعمال

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7.3 مليارات دينار تحصيل الدولة في 5 أشهر

مؤسسات عامة لم تتخط إيراداتها الـ %4 من المستهدف!

حسام رجب
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الخميس 19 سبتمبر 2019

كشفت بيانات حكومية رسمية عن أن الإيرادات المحصلة على مستوى أبواب الميزانية والخاصة بالإدارات والوزارات الحكومية بلغت 7.358 مليارات دينار خلال الخمسة الأشهر الأولى من الميزانية 2019/2020 من ابريل حتى اغسطس الماضي، وتمثل 46.5 % من إجمالي المقدر البالغ 15.8 مليار دينار.
وفي قراءة لتوزيعات الايرادات على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية يلاحظ أن بعض الوزارات والإدارات حققت نسب تحصيلية منخفضة للغاية من المقدر لها، في حين حققت آخرى نسباً مرتفعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر جاءت أقل الإيرادات في جهاز المراقبين الماليين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين جملة تحصيلات بلغت 69 ألف دينار، من إجمالي 9 ملايين مستهدفة، بنسبة 0.8 %، فيما سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 100 ألف دينار، من إجمالي 6 ملايين دينار، بنسبة 1.7 % .
فيما جاءت أعلى الإيرادات المحصلة للديوان الأميري بنسبة 86.2 %، إذ حصل 4.4 ملايين دينار، من 5.186 ملايين دينار، تلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 72.1 %، حيث سجلت إيرادات محصلة بواقع 1.6 مليون دينار، من أصل 2.3 مليون دينار مقدرة، ثم وزارة المالية بواقع 68.2 %، بإجمالي 10.16 ملايين دينار من إجمالي 14.9 مليون دينار مقدرة.


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