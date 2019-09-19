مال وأعمال

(أ. ف. ب): بمواجهة ارتفاع أسعار النفط، لدى الدول المصدّرة والمستهلكة للنفط خياران لامتصاص صدمة الاعتداء على منشئتي نفط سعوديتين إما اللجوء للاحتياطي أو زيادة الانتاج.

ما هي احتياطات النفط الطارئة؟

من أجل ضمان أمن الطاقة، فرضت وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست بعد ازمة النفط في العام 1973، على اعضائها التزاما بالاحتفاظ باحتياطي طوارئ يساوي على الاقل 90 يوما لصافي وارداتها.وهذه الاحتياطيات تحت سيطرة حكومات الدول نفسها أو شركات خاصة.

وأعلنت المنظمة الدولية الاثنين إنّها «تراقب الوضع في السعودية من كثب. نحن على تواصل مع السلطات السعودية، بالإضافة إلى الدول المصدّرة والمستهلكة الرئيسة. يوجد في الأسواق حاليا مخزونات (نفط) تجارية كافية».

وخارج وكالة الطاقة الدولية، تحتفظ الصين وهي أكبر مستورد للنفط الخام والمستهلك الكبير للطاقة، باحتياطي للطوارئ يوازي بين 40 إلى 50 يوما من وارداتها، حسب البيانات التي نشرها الإعلام الرسمي الصينيّ.

من يمكنه استخدامها؟

وفي أعقاب الهجوم على منشئتي نفط في السعودية السبت، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر» الأحد «نظراً إلى الهجوم على السعوديّة الذي قد تكون له انعكاسات على أسعار النفط، قررت السماح باستخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة، بكمّية يتمّ تحديدها لاحقاً».

والاحتياطي النفطي الاستراتيجي الاميركي مخزّن في أربعة مواقع تحت الارض على سواحل تكساس ولويزيانا ويبلغ نحو 645 مليون برميل نفط، حسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية. وهو ما يعادل 275 يوما من صافي واردات البلاد النفطية في العام 2018.

وفي الماضي، قرر رؤساء أميركيون بيع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ثلاث مرات، الأولى في العام 1991 خلال العملية العسكرية التي تلت غزو العراق للكويت وفي العام 2005 خلال الاعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة وخلال الانتفاضة الشعبية في ليبيا في العام 2011.

