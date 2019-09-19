مال وأعمال

أكد بنك الكويت المركزي ضرورة استشراف مستقبل الصناعة المصرفية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاجتماعية والتقنية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن البنك امس بمناسبة استضافته مؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) يوم الاثنين المقبل تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

واوضح ان المؤتمر سيتضمن اربع جلسات سيشارك فيها خبراء ومختصون في جوانب الصناعة المصرفية والمالية بهدف تقديم تصور شامل لمستقبل هذه الصناعة.

وذكر ان الجلسة الأولى للمؤتمر ستقام تحت عنوان (نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته) وستتناول السياسات النقدية غير التقليدية واسعار الفائدة المنخفضة التي ادت لارتفاع كبير في حجم الدين العالمي.

وتستضيف هذه الجلسة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور احمد الخليفي ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الكويتي عمر الغانم.

واضاف ان الجلسة الثانية ستأتي تحت عنوان (اعادة تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات والابتكارات) وستستضيف محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي عادل الماجد. وستناقش الجلسة اثر التطورات التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم تبنيها بذات الوتيرة والتغيرات التي تسببها ثورة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي وواقع الصناعة المصرفية.

وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة افاد بانها ستقام تحت عنوان (نماذج مصارف المستقبل.. نظرة الى الامام) وستستعرض جملة من المتغيرات التي طرات على الصناعة المصرفية وآلية تطوير العمل مع معطيات المستقبل. واضاف ان الجلسة ستستضيف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري ومحافظ بنك ماليزيا المركزي داتوك يونس والرئيس التنفيذي لقطاع تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبنك (اتش اس بي سي) مارتن تريكو. ولفت الى استضافة الجلسة ايضا الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض والمدير التنفيذي لأوروبا والشرق الاوسط لمجموعة (ريفينيتف) جايمس كليف. وفيما يتعلق بالجلسة الرابعة ذكر انها ستقام تحت عنوان (الصناعة المالية على مفترق الطرق.. لمحة عن المستقبل) وستتناول التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي مع زيادة حدة المنافسة في الصناعة المصرفية ودخول منافسين من شركات التقنيات المالية العملاقة.

وبين ان الجلسة ستعرض وجهات نظر متنوعة من منظور الجهاز المصرفي والهيئات الرقابية وغيرها من الأطراف المعنية وسوف يقدم المتحدثون صورة عن المرحلة القادمة من تطور الصناعة المصرفية.

وتستضيف هذه الجلسة محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبدالعزيز الغرير ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة (سيتي غروب) كاثرين مان.

حضور عربي وعالمي لفعاليات المؤتمر يشارك في المؤتمر عدد كبير من الفعاليات العالمية وفي مقدمتها :

• د. محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي.

• د. أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

• مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

• داتوك نور شمسيه محافظ بنك ماليزيا المركزي.

ومن قطاع الخدمات المالية العالمي، سوف يتحدث في المؤتمر كل من:

• ناوت ويللينك، محافظ البنك المركزي الهولندي الأسبق.

• عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة، بنك الخليج.

• عادل الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بنك بوبيان.

• مازن الناهض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بيت التمويل الكويتي.

• مارتن تريكو، رئيس تنفيذي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك HSBC.

• د. غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد التمويل الدولي.

• جيمس كليف، المدير الإداري، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ريفينيتيف.