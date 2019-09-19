مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته في رعاية المؤتمر المصرفي العالمي صياغة المستقبل، الذي يعقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد. وبهذه المناسبة، صرح عبد الله السميط ، نائب رئيس المدراء العامين في البنك الأهلي الكويتي قائلا:

«يواجه القطاع المالي والمصرفي اليوم تحديات غير مسبوقة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية حيث ان الابتكارات التكنولوجية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية قد غيرت كثيرا من قواعد العمل في البنوك. وفي الوقت الذي يتم فيه تحويل الخدمات المصرفية التقليدية إلى خدمات رقمية مع تزايد الطلب باستمرار على مثل تلك الخدمات المتطورة من قبل شريحة كبيرة من العملاء، فإن هذا التحول يوفر أيضًا فرصًا هائلة للشركات والمؤسسات لاستخدام تلك التطورات التكنولوجية. ويدعم البنك الأهلي الكويتي مثل هذه المبادرات التي ينظمها بنك الكويت المركزي، كما يلتزم بالقيام بدوره في المساهمة في التغيير والتطور المنشود في القطاع المصرفي».

هذا ويستضيف المؤتمر شريحة كبيرة من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي البنوك المركزية ورؤساء الهيئات الرقابية والإشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من القطاع المصرفي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلا عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

وسيتناول المؤتمر ضمن جدول أعماله عرضا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع المصرفي والفرص والمخاطر الناجمة عن الابتكارات التقنية، مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم التنمية المستدامة.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض التقنيات المالية ويشارك فيه أكثر من (40) عارضاً من القطاعات المصرفية المحلية والعالمية وكذلك كبرى شركات الاتصالات في المنطقة وعدد من الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.

وسوف يكون للبنك الأهلي الكويتي جناح خاص في هذا المعرض لعرض أحدث منتجاته وخدماته الرقمية.

