مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن بدء خدماته لجميع طلاب وهيئة التدريس في جامعة الكويت التى انتقلت كلياتها الى المقر الجديد بالشدادية من خلال قيام البنك بتوفير عدد من أجهزة Boubyan Direct وأجهزة السحب الآلى في مختلف أرجاء الجامعة وبما يوفر لعملائه من الطلاب وغيرهم اقصى درجات الراحة والسهولة في الوصول للخدمات والمنتجات التى يريدونها.

وقال المدير التنفيذي للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري «إن تواجدنا المبكر بجامعة الكويت في مقرها بالشدادية يعد استمراراً للبحث الدائم الذي يتميز به بنك بوبيان لمواكبة كافة التطورات التي تتعلق بقطاع التعليم الكويتي ومحاولة دعمها وتزويدها بكل ما نتمتع به خدمات ومنتجات مصرفية حديثة وهذا كان تفكيرنا منذ البداية ان نكون بالفعل قريبيبن دائما من العملاء»

وأوضح الشمري ان بوبيان نجح خلال فترة وجيزة في الانتهاء من تجهيز عدد 3 أجهزة Boubyan Direct و3 أجهزة للسحب الآلى المتواجدة والمنتشرة في 6 كليات بالجامعة (كلية العلوم الإدارية ، كلية التربية الأساسية ، كلية الهندسة، كلة العلوم الحياتية ، كلية العلوم وكلية الآداب)، كما سيتم توفير أجهزة للكليات التي سيتم افتتاحها تباعاً وذلك دعماً للطلبة والكادر التعليمي في جعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وراحة من خلال امكانية الحصول على خدمات مصرفية رقمية على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع.

وعن الخدمات المتوافرة حالياً بأجهزة Boubyan Direct أشار الشمري ان غالبية الخدمات متوافرة كالسحب النقدي والإيداع النقدي لغاية 5000 دك، بالاضافة إلى خدمة إيداع وصرف الشيكات وخدمة إيداع نقدي بحساب طرف ثالث بجانب التحويلات النقدية، اما عن الخدمات التي سيتم توفيرها لاحقاً هي إصدار بطاقة صراف آلي، طباعة شهادة تحويل راتب وطباعة كشف حساب بجانب خدمة طباعة رقم الآيبان وخدمة صرف العيادي و العديد من الخدمات التي سيتم توفيرها لاحقاً.

وحول تقنيات Boubyan Direct قال الشمري انه عبارة عن تطبيق للتقنيات البصرية التي تمنح العملاء إمكانية اجراء الكثير من المعاملات المصرفية عبر أجهزة السحب الآلي متعددة الوظائف من خلال التحدث مباشرة مع موظفي البنك عبر الشاشات المزودة بها هذه الاجهزة باستخدام تقنية التواصل المباشر عبر الفيديو.

واضاف « يمكن للعميل من خلال Boubyan Direct إجراء معاملاته المصرفية والحصول على اجابات فورية لجميع استفساراته وتساؤلاته و ذلك مع أعلى معايير الأمن وسلامة المعلومات التي يمنحها الجهاز لمستخدميه».

