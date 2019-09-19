مال وأعمال

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة أوضاع بنك بوبيان، حيث أصدرت مؤخراً تقريراً تم بموجبه تثبيت كافة عناصر تصنيف البنك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

وبحسب بيان البنك للبورصة ، ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل لـ»بوبيان» عند الفئة (A3)، كما تم تثبيت النظرة المستقبلية لها على (مستقر). وأبقت الوكالة على تصنيف الودائع قصيرة الأجل للبنك عند الفئة (P - 2)، كما أبقت على التصنيف الائتماني الأساسي عند الفئة (ba1).

وقال «بوبيان» في البيان إن تثبيت الوكالة للتصنيفات ينعكس على أوضاع البنك فيما يتعلق باستمرار وزيادة الثقة بالبنك ومتانة مركزه المالي. كانت أرباح البنك ارتفعت 8.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 14.25 مليون دينار؛ مقابل 13.18 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري 28.87 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 25.74 مليون دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي، بارتفاع نسبته 12.2 في المئة.

