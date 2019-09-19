مال وأعمال

(رويترز): استقر الذهب دون تغير يذكر مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

ويؤثر الإقبال على المخاطرة على الذهب الذي يُنظر إليه عادة كاستثمار بديل في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 في المئة إلى 1510.40 دولارات للأوقية.

أيضا تتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.08 دولاراً للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.94 دولاراً للأوقية.

وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1593.74 دولاراً متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

