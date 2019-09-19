مال وأعمال

أعلنت زين عن شراكة تجمعها مع شركة مايكروسوفت ، وذلك في إطار جهودها لتسريع عملية التحول الرقمي بين عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير خدمات سحابية تتميز بالثقة والجودة العالية.

ستتيح هذه الشراكة لعملاء زين الحاليين فرصة استكشاف واستخدام العديد من المزايا المختلفة، بالإضافة إلى ربط رواد الأعمال في دولة الكويت بالأدوات المناسبة والمنصّات التقنية المتطورة اللازمة للنمو والازدهار في ظل عصر الاقتصاد الرقمي العالمي، كما ستمكّن هذه الخطوة كلاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلول مايكروسوفت المتنوعة مثل Office 365 وغيرها من أدوات ذكاء الأعمال التي من شأنها أن تعمل على تمكين موظفيهم؛ وزيادة تفاعل عملائهم؛ وتعزيز عملياتهم وإعادة ابتكار منتجاتهم وخدماتهم.

وبهذا الصدد، ذكرت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «إن تعاوننا مع مايكروسوفت يأتي تحت مظلة رؤية زين الهادفة إلى توسيع نظام شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين حول العالم، وذلك من أجل تقديم أحدث حلول الأعمال وأكثرها تطوراً لمجتمع الأعمال الكويتي، ونؤكد على حرصنا على دعم المواهب المحلية في مساعيها لخلق فرص عمل حقيقية تؤهلها من وضع بصمتها على صعيد المستويين الإقليمي والعالمي».

والجدير بالذكر أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يعد أحد المحركات الرئيسة للتنوع الاقتصادي داخل الدولة، علماً أن دعم كلاً من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تركز على القطاع التكنولوجي بات أمراً بالغ الأهمية من أجل تعزيز قدرات الابتكار الوطني في الكويت، وقد عمدت الحكومة تماشياً مع هذا الهدف إلى إنشاء صناديق وطنية تساعد على خلق فرص العمل، وزيادة الشراكات الخاصة وتنويع مصادر الدخل في جميع الشركات وعلى مختلف أحجامها.

ومن جهته ذكر تشارلز نحاس المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط أن الكويت سعت مؤخراً إلى توسيع نطاق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم البرامج الوطنية الطامحة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وأكد من جانبه أيضاً أن مايكروسوفت تمتلك التزاماً راسخاً نحو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت على تحقيق أقصى طاقاتها من خلال تسخير قوة التحول الرقمي، مشيراً أن سحابة مايكروسوفت الموثوقة ستعمل من خلال شراكتنا مع زين على دعم المؤسسات، وكذلك تقديم إمكانات هائلة قادرة على زيادة تفاعل العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة ابتكار المنتجات والخدمات المقدمة.

وعلى نفس السياق، ستقدم زين لعملائها من خلال حزمة مايكروسوفت Office 365 مجموعة من المزايا الإضافية التي تشتمل على Microsoft Exchange Online ، والتي من شأنها أن تضيف قيمة مُضافة إلى تجربتهم الخاصة بـاستخدام Office 365 ، كما سيحصل العملاء كذلك على مجموعة متنوعة من الخدمات التكميلية، مثل خدمات الدعم والاستشارة المقدمة من فرق عمل كلاً من زين ومايكروسوفت على حد سواء ، والمتاحة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، كما أن هناك أيضاً عدد من الخدمات الإضافية للعملاء والتي تضمن حصولهم على أقصى استفادة من تجربة خدمتهم ، بما في ذلك حصولهم على تقنية الجيل الخامس 5G الثورية والجديدة كلياً.

الجدير بالذكر أنه وخلال شهر أكتوبر من عام 2018 قامت زين بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات السحابية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الكويت، حيث تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الثامنة والثلاثون من أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2018)، وهو الحدث العالمي الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة ونظّمه مركز دبي التجاري العالمي بمُشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث قامت زين من خلال هذه الشراكة بطرح حزمتها الخاصة من الأدوات والمنتجات والخدمات ومزجها مع حلول مايكروسوفت السحابية وتقديمها كعرض واحد لعملائها من الهيئات والشركات في الكويت، وبالتالي تحقيق أقصى منفعة من السحابة الذكية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمضي فيه الكويت ومنطقة الخليج نحو تبني توسعات اقتصادية قائمة على التقنيات التحويلية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ، وقد كشفت دراسة استقصائية أجريت من قبل مايكروسوفت على أكثر من 1300 من صناع القرار الإقليميين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العديد من الأرقام التي تشير إلى هذا التوجه الذي تمضي فيه المنطقة، حيث أكد (48%) من المشاركين في الاستبيان أن منظماتهم لم تنقل بعد عملياتها التقنية بشكل عام إلى الحوسبة السحابية ، بينما أكدت 73% من تلك المنظمات أنها بصدد اعتماد هذه الخطوة في عام 2019 ، علماً أن هذه النتائج الحالية تعكس تسارعًا كبيراً في عمليات تبني الحوسبة السحابية والتقنيات ذات الصلة كالذكاء الاصطناعي ، كما كشفت أيضاً ذات الدراسة أن حوالي إثنين من كل خمس منظمات في الشرق الأوسط بنسبة (39%) قاموا فعلياً بتبني حلول الذكاء الاصطناعي ، في حين أشار أكثر من الثلث بنسبة (37%) بأنهم ينوون اعتماد هذه التقنية في عام 2019 ، وعلى أعقاب هذه النتائج التي تشير إلى الطلب المتزايد للانتقال إلى حلول الحوسبة السحابية ، عمدت مايكروسوفت إلى تدشين مركزين مخصصين للبيانات السحابية في الإمارات العربية المتحدة بهدف توفير أفضل الخدمات وتلبية احتياجات العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

