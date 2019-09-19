مال وأعمال

عقد بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، جمعيته العمومية غير العادية لمناقشة عملية الاندماج مع شركة كامكو للاستثمار (كامكو) عن طريق الضم بحيث تكون كامكو هي الشركة الدامجة وغلوبل الشركة المندمجة، بهدف خلق كيان أكبر وأكثر تنافسية على مستوى المنطقة (رهنا بموافقة هيئة أسواق المال)، وقد وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال والتي تتضمن إلغاء أسهم الخزينة البالغة حوالي 13 مليون سهم وعلى مشروع عقد الاندماج بطريق الضم الموقع بتاريخ 4 يوليو 2019 بحيث تكون كامكو هي الشركة الدامجة وجلوبل هي الشركة المندمجة، وجميع ملاحقه بما في ذلك على الأخص استشارة مستشار الاستثمار المستقل المتضمنة معدل تبادل الأسهم البالغ (0.75522821) وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة بالاندماج مع كامكو وحل الشركة ونقل ذمتها المالية لشركة كامكو للاستثمار (الشركة الدامجة).

