مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل قريبا إلى اتفاق مع الصين حول الخلاف التجاري بين البلدين موضحا أن ذلك قد يكون قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (أير فورس وان) إن الاتفاق «ربما يكون قريبا..ربما سيكون قبل الانتخابات أو بعدها بيوم واحد».وأضاف «سيكون أعظم اتفاق على الإطلاق والصين تعلم ذلك» مشيرا إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بعد الانتخابات الرئاسية «سيكون أسوأ بكثير (بالنسبة للصين)» من أي اتفاق يتم توقيعه قبل الانتخابات.

وقرر ترامب الأسبوع الماضي تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين عن موعدها المحدد سلفا بالأول من الشهر المقبل، مشيرا الى ان ذلك يعد بادرة «حسن نية» تجاه الصين.وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن قد اعلن مؤخرا أنه «متفائل بحذر» بشأن المحادثات التجارية مع الصين التي ستعقد في واشنطن الشهر المقبل.