مال وأعمال

يعتزم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ضخ 75 مليار دولار إضافية في النظام المالي الأميركي مع استئناف تداولات الأربعاء، عقب تدخله أمس للمرة الأولى في عشر سنوات بهدف تخفيف ضغوط التمويل في أسواق الإقراض قصيرة الأجل.

وذلك بعدما ضخ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء 53 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال معاملات تعرف باتفاقيات إعادة الشراء أو «الريبو»، من أجل الحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

وارتفع معدل الأموال الفيدرالية وهو معدل رئيسي يؤثر في تكاليف الاقتراض من خلال النظام المالي إلى 2.25% الإثنين، مقارنة مع 2.14% الجمعة، هذا ويسعى الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على المعدل في مدى مستهدف يتراوح بين 2% و 2.25%.

وبشكل منفصل، بدأت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي اجتماعها أمس والذي سينتهي الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقرر المسؤولون خلاله خفض الفائدة ربع نقطة مئوية.