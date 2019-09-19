مال وأعمال

طوكيو - (رويترز): نزل المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد موجة صعود استمرت عشرة أيام قبل اجتماعين مهمين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان، ولكنه ظل يحوم حول أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه في اليوم السابق.

وهبط المؤشر نيكي 0.2 في المئة ليغلق عند 21960.71 نقطة، ليظل قريبا من ذروة أربعة أشهر التي بلغها يوم الثلاثاء عند 22041.08 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة ليصل إلى 1606.62 نقطة.

وأحجم المستثمرون عن اتخاذ مراكز في السوق إلى حد كبير قبل قرارات مهمة من المقرر أن تصدر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان المركزي. وقال محللون إن البعض قلص مراكزه قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالنفط والغاز، والتي قادت المكاسب في اليوم السابق، فيما هدأت أسعار النفط يوم الأربعاء عقب إعلان السعودية أنها ستستأنف إمداداتها من النفط بالكامل بحلول نهاية الشهر.

