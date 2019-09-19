مال وأعمال

اعلنت شركة «أوتيس» تابعة لشركة «يونايتد تيكنولوجيز».عن اختيارها لتركيب أحدث أنظمة تسهيل حركة المسافرين في المبنى الجديد لمطار الكويت والذي تشرف على إنشائه شركة «ليماك» التركية للإنشاءات والمتعاقدة مع وزارة الأشغال العامة بالكويت.

وبموجب التعاقد، ستزود «أوتيس» المشروع بـ 190 مصعدًا، تتضمن 171 مصعداً من نوع (Gen2) بسعات تصل إلى 5،000 كجم و19 مصعد خدمات بسعات تصل إلى 11 طناً. وتمتاز هذه الوحدات بأحدث تقنيات أوتيس مثل (ReGen Drive)، والأحزمة الفولاذية المغلفة (Gen2)، وأنظمة المراقبة (Pulse).

ويشمل نطاق العقد الممنوح لـ أوتيس جميع المصاعد داخل مبنى المطار الجديد، المتوقع اكتماله في عام 2022. وتعمل «أوتيس» في الكويت تحت اسم شركة «أوتيس الكويت للمصاعد»، وهي شركة أعمال مشتركة.

سيعمل مبنى المسافرين الجديد على إدخال تحسينات ضخمة على سير عمل المطار الذي يعتبر بوابة الدخول الرئيسة إلى الكويت.

ومن المقرر أن يرفع القدرة الاستيعابية للمطار بشكل كبير بالإضافة إلى إنشاء مركز طيران إقليمي جديد في المنطقة قادر على استيعاب 25 مليون مسافر سنويًا ضمن مرافق حديثة تمتد على مساحة 708،000 متر مربع. كما سيلعب المشروع دوراً رئيساً في تعزيز الحركة الجوية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي في الكويت.

قال ماجد نجيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوتيس الشرق الأوسط: «سيكون مبنى الركاب الجديد في الكويت أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ونحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من هذا المعلم الرئيس. حيث تلتزم «أوتيس» بدعم النمو المتسارع في الكويت وتطبيق معايير الكفاءة العالية وراحة المسافر».

من جهته قال جيهان أوزكارمان، المدير العام لشركة أوتيس الكويت: «يشرفنا اختيار معداتنا المتقدمة لهذا المشروع المرموق. حيث يعتبر مبنى المسافرين رقم 2 بمطار الكويت الدولي مشروعاً حيوياً للكويت وقطاع الطيران فيها، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منه».

