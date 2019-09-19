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بروكسل (رويترز) - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن التضخم بمنطقة اليورو استقر في أغسطس عند أدنى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات، مؤكدا تقديراته السابقة. وقال يوروستات إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة بلغ واحدا في المئة على أساس سنوي في أغسطس دون تغير يذكر عن قراءة يوليو ، وبما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس شهري، أفادت البيانات الشهرية الجديدة التي نشرها يوروستات أن التضخم ارتفع 0.1 في المئة، وهو دون توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.2 في المئة.

