مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مصنفة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في الوكالة من برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 2 مليار دولار، و تعتبر أول صكوك غير مضمونة صادرة عن مؤسسة مالية كويتية وهذا يعتبر مؤشراً جديداً لمصدري الصكوك في أسواق الصكوك المستقبلية، ويعتزم البنك إدراجها في بورصتي ناسداك في دبي وأيرلندا.

وقال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم في بيان صحفي صادر عن البنك، أن هذه الصكوك تم تسعيرها بسعر 135 نقطة أساس زيادة على خمس سنوات «mid- swap rate»، مما أدى إلى تسعير الكل في (2.982%) مؤكداً أنه تم تجاوز حجم الإصدار بنسبة 6.31 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 3.154 مليار دولار، الأمر الذي يعكس الاستجابة الإيجابية لأداء البنك ونشاطه، والتي تتضمن دفعة قوية في مجال الخدمات المصرفية، كما كان ذلك بمثابة تأكيد على ثقتهم في سلامة النظام المصرفي الإسلامي الكويتي، الذي يشرف عليه بنك الكويت المركزي.

وأكد الغانم الذي التقى وفداً من المستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن مؤخراً، أن الصكوك نالت ثقة كبيرة من قبل المستثمرين المحليين و العالميين، الأمر الذي جعلهم يقبلون على الصكوك بمستويات سعرية تنافسية، موضحاً أن الأقبال على هذه الصكوك دليل على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين، في أداء ونشاط ومستقبل بنك وربة بناء على ما حققه البنك خلال السنوات الأخيرة من نجاحات جعلته هدفاً لهؤلاء المستثمرين.

وتابع الغانم قائلاً: «فخورون بما تحقق كونه لا يشكل نجاحا لبنك وربة فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية، وتأكيداً على مناخ الاستثمار في الكويت عموماً، باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين، في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بنك وربة. من ناحية أخرى ذكر الغانم بأن الاكتتاب في صكوك بنك وربة يعتبر فرصة جيدة للاستثمار، إنطلاقاً بما حققه البنك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ومعدلات النمو الجيدة، سواء من حيث نموالأصول، أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية، بالاضافة إلى الاداء التكنولوجي الذى لاقى اقبالا غير مسبوق من العملاء .

وأشار الغانم إلى أن التقييمات والتصنيفات التي حصدها وحاز عليها البنك من قبل مؤسسات مالية عالمية، إلى جانب التقارير الايجابية، التي تنشر من فترة إلى أخرى حول البنك، بالاضافة إلى حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المميزة أبرزها جائزة النخبة لتميز الجودة من جي. بي. مورغان تشايس لعام 2018: Elite Quality Recognition 2018، لجودة العمليات في كلتا الفئتين بعد تحقيقه نسباً عالية في العمليات المباشرة (STP (لتحويل الأموال بلغت 99.0% ضمن التصنيف MT103 و 99.7% ضمن تصنيف MT202. ؛ وعلى جائزتين مرموقتين من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN هما: جائزة صفقة العام في التمويل المهيكل والتي فاز بها البنك لاستكمال أول عملية إصدار صكوك متصلة بقطاع تمويل الطيران و المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستحقة خلال 12 عام ٍ(Shaheen SPV) وجائزة صفقة العام العابرة للحدود لقيادة بنك وربة في ترتيب التمويل المجمع لشركة Byrne Equipment Rental LLC بقيمة 91 مليون دولار أمريكي.

ولفت إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الادوات المالية والاستثمارية الإسلامية، استنادا إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين، وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها.

واختتم الغانم تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهما لبنك وربة في إنشاء برنامج صكوك ومنحه جميع الموافقات اللازمة، كما أعرب عن عظيم شكره وتقديره إلى مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية على قيادتهما وتوجيههما اللذين سمحا بنجاح المعاملة.

