مال وأعمال

أعلن كل من البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.) والبنك الأهلي المتحد (ش. م. ب.) عن إتمام بيع حصتهما في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، والبالغة (130,715,275) ، و«65,380,875» سهما على التوالي بسعر 58.1 فلساً كويتياً للسهم الواحد وذلك إلى شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات المملوكة بالكامل لحمد صالح الذكير وذلك بعد أن تم استيفاء جميع موافقات الجهات الرقابية اللازمة لإتمام عملية البيع.

وفي تعليقه حول الصفقة، تحدث الدكتور أنور علي المضف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: قائلا: «يأتي إنجاز هذه الصفقة لبيع حصة البنك الاهلي المتحد- الكويت في شركة كميفك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للبنك والرامية إلى دعم جهوده الهادفة إلى تركيز البنك على أنشطته المصرفية الأساسية . كذلك سوف يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على معدلات الكفاءة التشغيلية تعزيزا لمصلحة المساهمين.

وعبر الدكتور أنور المضف عن خالص تمنياته للمالك الجديد وإدارة كميفك بالنجاح والتوفيق وتحقيق والنمو المستمر بأداء الأعمال .

الجدير بالذكر أن كميفك هي شركة كويتية مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت منذ يوليو 1997، وتعمل ضمن قطاع الاستثمار مع التركيز على إدارة الأصول.

