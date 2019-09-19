مال وأعمال

أنقرة - (كونا): اظهرت بيانات احصائية تركية أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الرابعة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 159 عقارا في أغسطس الماضي ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 675 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 469 عقارا ثم الروس ثالثا بعدد 212 عقارا والألمان خامسا بعدد 149 عقارا. وأشارت البيانات إلى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أغسطس الماضي بلغ 3604 عقارات مسجلا ارتفاعا بنسبة 8ر6 في المئة مقارنة بذات الشهر في 2018. وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في أغسطس الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1549 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 656 ثم (بورصة) بـ 228 وأنقرة ب 213 و(يالاوا) بـ 169 عقارا.

