مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن الفائض التجاري مع الكويت انخفض في أغسطس بنسبة 18.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 59.7 مليار ين ياباني (552 مليون دولار).

وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الثالث على التوالي إلى استمرار التباطؤ في مجال الصادرات.

ورغم البيانات الجديدة فإن التقرير أكد أن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 11 عاما وسبعة أشهر مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش كبير.

وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 18.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 70.2 مليار ين ياباني (649 مليون دولار) في هبوط للشهر الثالث.

وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت أيضا بنسبة 18.2 في المئة لتصل إلى 10.5 في المئة (97 مليون دولار) في تراجع للشهر السادس على التوالي.

وانخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط خلال أغسطس بنسبة 63.3 في المئة ليصل إلى 543.1 مليار ين ياباني (خمسة مليارات دولار) متأثرا بتراجع ورادات اليابان من المنطقة بنسبة 29.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.1 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 30.9 في المئة.

وارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 0.7 في المئة مدفوعا بالطلب القوي على السيارات والصلب.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا مع باقي دول العالم في أغسطس بلغ 136.3 مليار ين ياباني (1.26 مليار دولار) في هبوط للشهر الثاني على التوالي متأثرا بضعف الصادرات والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

