مال وأعمال

نيويورك «رويترز» أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وزاد مخزون الخام 592 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر إلى 422.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 2.5 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 846 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 487 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 538 ألف برميل. وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 535 ألف برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 129 ألف برميل يوميا إلى 6.9 ملايين برميل يوميا.

