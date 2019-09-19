مال وأعمال

انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 0.90 في المئة على أساس سنوي؛ وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وبلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في يوليو السابق 44 مليار دولار، مقارنة بــ44.4 مليار دولار في يونيو السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية 2.56 في المئة، علماً بأنها كانت تبلغ 42.9 مليار دولار في يوليو 2018.

ووزعت حيازة الكويت في يوليو السابق بين 37.595 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و6.408 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل. يُذكر أن شهر أغسطس الماضي، شهد انعكاس منحنى عائد السندات الأميركية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتحتل الكويت المركز الثالث عربياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية عقب المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الأول بقيمة 180.8 مليار دولار، وتتبعها الإمارات العربية المتحدة بـ49.3 مليار دولار.

وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات أميركية بـ1.130 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.110 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ334.7 مليار دولار. وبشكل عام، بلغت القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأميركية في يوليو السابق 6.630 تريليونات دولار، بنمو 6.01 في المئة عن مستواها في الشهر المناظر من 2018 البالغ 6.254 تريليونات دولار، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.09 في المئة. يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

