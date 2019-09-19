مال وأعمال

خفضت دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 0.42 في المئة في نهاية شهر يوليو الماضي، على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 284.32 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع نحو 285.52 مليار دولار في شهر يونيو 2019. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة اخيرا، ارتفعت استثمارات السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية - بنسبة 0.99 في المئة لـ 180.8 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، مقابل 179.6 مليار دولار يونيو 2019. ورفعت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 7.9 مليارات دولار، وذلك في نهاية يوليو الماضي مقابل 7.57 مليارات دولار بشهر يونيو السابق له.

وزادت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في يوليو الماضي إلى مستويات 1.916 مليار دولار مقارنة بـــ1.767 مليار دولار في يونيو السابق له. فيما تراجعت استثمارات الإمارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل إلى 49.3 مليار دولار، مقارنة بـــ 51.5 مليار دولار في يونيو السابق له. كما خفضت استثمارات الكويت بتلك القائمة إلى 44 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي. من مستوى 44.4 مليار دولار في شهر يونيو 2019. أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 406 ملايين دولار، مقارنة بـــ687 مليون دولار قيمتها في يونيو السابق له.

الأولى عالمياً

وعالمياً، عززت اليابان تصدرها قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه في نهاية يوليو الماضي، نحو 1.13 تريليون دولار مقارنة بـمستوى 1.122 تريليون دولار في يونيو الماضي. وجاءت الصين كثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية بحيازات بلغت 1.110 تريليون دولار في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.112 تريليون دولار في شهر يونيو السابق. وحلت بريطانيا في المركز الثالث بين أكبر حائزي السندات الأميركية بقيمة 334.7 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 341.1 مليار دولار في الشهر السابق له.

بيانات شهرية

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

