مرأة

هل تحبين مشاهدة واقتناء كل ما هو متميز وغريب من قطع الأثاث والديكورات؟ إذا كان هذا صحيحًا فقد تم تصميم هذه الأرائك خصيصًا لك ولمن هم مثلك من محبي التميز والبعد عن التقليدية، فكل أريكة منها تتميز بتصميم فريد تمامًا ومختلف عن كل ما رأيناه من قبل.

تجذب هذه الاريكة الجميلة من يراها بالجلوس عليها فورًا. فتصميمها الظريف والفراء الناعم الذي يغطيها يجعلها جذابة جدًا وعلى الرغم من غرابة شكلها فهي تضفي على غرفة الجلوس لمسة فخامة وتميز واضحة.

تصميم هذه الأريكة المستوحى من الصخور يضفي على غرفة المعيشة بساطة ولمسة من الطبيعة، وهي مثالية للاسترخاء ومشاهدة التلفزيون أو القراءة كما أنها عملية أيضًا حيث يمكنك التحكم في شكلها وتحريك أجزائها عند الحاجة.

يمكنك أيضًا التحكم في شكل هذه الأريكة وتحريك أجزاء القاعدة والظهر بشكل منفصل مما يمكن كل فرد من أفراد العائلة من ضبطها بالشكل الذي يريحه في الجلوس ويجعلها اختياراً رائعاً ومتعدد الأغراض.

إذا كنت من محبي قطع الأثاث المميزة والغريبة فستعجبك هذه الأريكة العجيبة الشكل والمستوحاة من الحبال والعقد.. وعلى الرغم من غرابة تصميمها فهي مريحة جدًا حيث لا توجد فيها أجزاء صلبة مما يجعلها مثالية للاسترخاء والراحة.

