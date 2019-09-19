مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول الموز، فهو مليء بالفتيامينات والمواد الغذائية، وفوائد الموز الصحية تمتد لتشمل فقدان الوزن وتعزيز مستوى الدم المتوازن.

1 - غني بفيتامين B6

يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وإزالة المواد الكيميائية من الكبد والكلى.

2 - يقدم الموز كمية مناسبة من فتيامين C

تحتوي هذه الثمار على ما يقرب 10 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C يحمي جسمك من تلف الخلايا والأنسجة ويساعدك على امتصاص الحديد بشكل أكثر كفاءة.

3 - يحتوي على المنجنيز

مفيد لصحة البشرة، حيث يحمي بشرتك من التلف الناتج عن الجذور الحرة، عن طريق تناول قطعة واحدة فقط من الفاكهة، سوف تستهلك حوالي 13% من القيمة اليومية الموصى بها من المنجنيز.

4 - غني بالبوتاسيوم

ضروري لصحة القلب الجيدة، ومستويات ضغط الدم الطبيعية ويحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ما يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.

5 - كمية عالية من الالياف

تساعد الألياف في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتساعد في التخلص من الكوليسترول، كما يسهل المرور بحركة الامعاء.

6 - غني بالنشا المقاوم

يحتوي الموز على هذا النشا الذي لا يهضم في الامعاء الدقيقة ما يسمح له بالمرور الى الامعاء الغليظة.

7 - يجعلك تشعرين بانك أكثر حيوية

تحتوي هذه الفاكهة على ثلاث سكريات طبيعية، وتشمل السكريات والفركتوز والجلوكوز.

8 - انها منخفضة في السعرات الحرارية

تحتوي قطعة واحدة من هذه الفاكهة على حوالي 100 سعرة حرارية ما يجعلها وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو بجانب الافطار.

9 - يمكن ان يخفف الموز من تقلصات العضلات والامها.

يقلل الموز من الالم الناتج عن تقلصات العضلات المرتبطة بالتمرنيات، يعتقد ان هذا بسبب المحتوى العالي من الموز المليء بالكوبوهيدرات.

