فوائد غير متوقعة لتناول الموز، فهو مليء بالفتيامينات والمواد الغذائية، وفوائد الموز الصحية تمتد لتشمل فقدان الوزن وتعزيز مستوى الدم المتوازن.
1 - غني بفيتامين B6
يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وإزالة المواد الكيميائية من الكبد والكلى.
2 - يقدم الموز كمية مناسبة من فتيامين C
تحتوي هذه الثمار على ما يقرب 10 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C يحمي جسمك من تلف الخلايا والأنسجة ويساعدك على امتصاص الحديد بشكل أكثر كفاءة.
3 - يحتوي على المنجنيز
مفيد لصحة البشرة، حيث يحمي بشرتك من التلف الناتج عن الجذور الحرة، عن طريق تناول قطعة واحدة فقط من الفاكهة، سوف تستهلك حوالي 13% من القيمة اليومية الموصى بها من المنجنيز.
4 - غني بالبوتاسيوم
ضروري لصحة القلب الجيدة، ومستويات ضغط الدم الطبيعية ويحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ما يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.
5 - كمية عالية من الالياف
تساعد الألياف في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتساعد في التخلص من الكوليسترول، كما يسهل المرور بحركة الامعاء.
6 - غني بالنشا المقاوم
يحتوي الموز على هذا النشا الذي لا يهضم في الامعاء الدقيقة ما يسمح له بالمرور الى الامعاء الغليظة.
7 - يجعلك تشعرين بانك أكثر حيوية
تحتوي هذه الفاكهة على ثلاث سكريات طبيعية، وتشمل السكريات والفركتوز والجلوكوز.
8 - انها منخفضة في السعرات الحرارية
تحتوي قطعة واحدة من هذه الفاكهة على حوالي 100 سعرة حرارية ما يجعلها وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو بجانب الافطار.
9 - يمكن ان يخفف الموز من تقلصات العضلات والامها.
يقلل الموز من الالم الناتج عن تقلصات العضلات المرتبطة بالتمرنيات، يعتقد ان هذا بسبب المحتوى العالي من الموز المليء بالكوبوهيدرات.