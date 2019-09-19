مرأة

ماسك الأفوكادو مع زيت جوز الهند

يمتلك زيت جوز الهند خصائص نفاذيةً عاليةً؛ ولهذا فإنّ لديه القدرة على اختراق الشعر بشكلٍ عميقٍ، ممّا يساعد على إصلاحه من الداخل، وهذا ما يقلّل من مسامية الشعر، وتقليل التجعّدات الموجودة فيه، بالإضافة إلى هذا، فإنّ الأفوكادو يُشكّل طبقةً حاميةً للشعر، تساعد على الحفاظ على الرطوبة داخله، ممّا يقلّل من إصابته بالأضرار، وطريقته هي:

المكونات

حبةٌ واحدةٌ متوسطة الحجم من الأفوكادو الناضج.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

قبعة استحمامٍ.

طريقة التحضير

تُهرس حبة الأفوكادو جيداً لحين التأكّد من خلوّ الهريس من أيّ تكتلاتٍ.

يُضاف زيت جوز الهند إلى هريس الأفوكادو، ويُخلط معه جيداً.

يُوضع الخليط على الشعر، وفروة الرأس، ويتركّز وضعه على أطراف الشعر؛ حيث إنّها تكون الأقدم، والأكثر تضرّراً.

يُغطّى الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، ويُترك مدّة 30 دقيقةٍ.

يُغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو، والماء البارد، ومن ثمّ يُوضع عليه البلسم.

يُجفّف الشعر باستخدام المنشفة، ومن ثمّ يُترك ليجفّ في الهواء.

تُكرّر هذه الوصفة مرةً واحدةً، أو مرتين في الأسبوع.

