إضاءات

تجري التحضيرات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وفي قطاع الثقافة على وجه الخصوص لأعمال الدورة الثالثة لمهرجان الكويت المسرحي.

والدعوة هنا، تأتي لأهل السينما وصناعها الشباب، من أجل مزيد من الحضور والمشاركة والدعم والاسناد، مشيرين بان اللجنة المنظمة، قد خصصت الدورة الجديدة للسينما الوثائقية والتسجيلية، لمساحة أكبر من الاهتمام والرعاية، بعد ان ظلت لعقود طويلة بعيدة عن دائرة الاهتمام.

كما ان الدعوة موجهة لاجيال السينما، والامر هنا لا يحتاج إلى دعوة، فهم أهل الدار.. وأهل الحرفة، وهم الاولى بالحضور والتحرك والمشاركة وتقديم احدث نتاجاتهم.

ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، لم يأل جهداً.. حينما اقام مهرجان الكويت السينمائي وأمن له كافة الظروف للنجاح والاستمرارية، واليوم جاء دور أهل السينما من مخرجين.. ومنتجين.. ونجوم.. ونقاد وكتاب سيناريو.. للحضور والدعم والاسناد.

على مدى العقود الاربعة الماضية، شهدت ورصدت العشرات من المهرجانات السينمائية، وقد كان لأهل المهرجان الدور الأكبر في نجاحه واستمراريته.. وخير تلك التجارب مهرجان الكويت المسرحي.. فما أحوج أهل السينما عندنا ان يستفيدوا من تجارب اخوتهم أهل المسرح.

وهي دعوة لتجاوز كل الهوامش.. من أجل حضور ومشاركة أكبر.. واثرى.. وأعمق..

وعلى المحبة نلتقي

