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انطلق، المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا بشمال غرب المغرب، والذي يسلط الضوء في دورته الجديدة على المساواة بين الجنسين في قطاع السينما.

وفي هذا الإطار، ينظم المهرجان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في المغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ندوة بعنوان: «من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية».

وتتنافس في جوائز المهرجان أفلام من المغرب وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكندا ومقدونيا والولايات المتحدة والأردن وألمانيا وجمهورية التشيك، وبوركينا فاسو.

وتكرم الدورة الجديدة من المهرجان أربعاً من صانعات ونجمات السينما، هن: المنتجة التونسية درة بوشوشة، ومصممة الأزياء السنغالية أومو سي، والممثلة المغربية منى فتو، والممثلة ماجدولين إدريسي.

