إضاءات

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 اعاد الفنان عايض يوسف تسجيل أغنية «يا طويق»، وإطلاق فيديو خاص بها وقد كتب كلمات الأغنية صاحب السمو الملكي الأميرالشاعر بدر بن عبدالمحسن، ولحنها الملحن العالمي ويليام روس،

الجدير بالذكر أنه تم اختيار عايض يوسف، وهو مغني سعودي صاعد، لأداء أغنية «يا طويق» احتفاءً بالمواهب السعودية وتنوعها باعتباره موهبة وطنية واعدة.

وأعرب عايض يوسف قائلاً: « أغنية «يا طويق» لها مكانة كبيرة في قلبي، فهي التي منحتني فرصة الغناء، للمرة الأولى، أمام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد.

وأضاف: «إنني، كسائر الشباب السعودي، أتطلع شوقاً لرؤية مشروع القدية يتحقق ويقدم الدعم للفنانين الشباب. ويسرني اليوم أن أقدم أحر التهاني لقيادة المملكة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني».

