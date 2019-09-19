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حقق العرض العالمي الأول للفيلم التونسي «نورا تحلم»، والذي تلعب بطولته الفنانة هند صبري، ردود فعل جيدة، والذي يشارك في الاختيار الرسمي لقسم استكشاف بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وشارك هند صبري، في حضور العرض العالمي الأول للفيلم كل من مخرجته هند بن جمعة، والفنان لطفي العبدلي. »نورا تحلم» فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، وتنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها،

وتطير صبري، من تورنتو إلى مدينة سان سباستيان الإسبانية لحضور مهرجانها السينمائي الذي يشارك فيلمها «نورا تحلم» ضمن مسابقته الرسمية، ومهرجان سان سباستيان من المهرجانات السينمائية الهامة عالميًا وتعود منه لتشارك بالفيلم نفسه في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.

