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يظل الفنان والنجم العالمي الراحل عمر الشريف هو الأيقونة والمثل الأعلى أمام أي فنان ممثل أو نجم مصري شاب يطمح في الوصول للعالمية ومنذ بداية الألفية ومحاولات عدد من النجوم المصريين الشباب في الوصول للعالمية من خلال المشاركة في أفلام تكتسب هذه الصفة لا تتوقف وشاهدنا مشاركات جادة وواضحة لـعمرو واكد وخالد النبوي وخالد أبو النجا وبالطبع لا يمكن أن نغفل الخطوة الواسعة لنجوم مصريين أمثال رامي مالك الذي حصد جائزة الأوسكار العام الماضي عن بطولته لفيلم بوهيميان رابسودى وأيضا مينا مسعود وبطولته للفيلم الشهير علاء الدين مع النجم ويل سميث.. لكن كلا منهما له وضع مختلف قليلا عن الأسماء السابق ذكرها لأنهما الأول أميركي من أصل مصري والثاني كندي من أصل مصري ولم يبدأ أي منهما مشواره الفني في مصر بل هما من الجيل الثاني لمهاجرين مصريين ومن هنا يأتي الاختلاف.

لكن هناك اسماً جديداً انضم مؤخرا لقائمة الأسماء المصرية الأولى السابق ذكرها وهو الفنان محمد كريم الذي قطع خطوة واسعة نحو تحقيق حلم العالمية بعد مشاركته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج بطولة فيلم A Score to Settle

الفيلم كتبه جون ستيوارت نيومان وأخرجه شون كو وتدور أحداثه حول قاتل محترف فرانك الذي يجسد دوره كيدج وعند خروجه من السجن بعد قضائه عقوبة استمرت أكثر من 20 عاما يعود لينتقم من رؤسائه السابقين ويقرر تصفية حساباته القديمة معهم بقتلهم جميعا لكن تنشأ علاقة صداقة تجمعه مع ابنه ويدخل على أثرها في صراع نفسي داخلي بين رغبته في الانتقام ورغبته في الاستمتاع بحياته مع ابنه ويجسد كريم في الفيلم شخصية جيمي وهو رجل قوي بلا مشاعر ولا يهاب الموت وهو احد رجال العصابة التي يبحث عنهم كيدج لكي ينتقم منهم

الفيلم بدأ عرضه التجاري في أميركا والعالم في الأسبوع الأول من أغسطس بعد عرضه في مهرجان كان هذا العام بحضور أبطاله ومن المقرر طرحه في دور العرض المصرية نهاية هذا العام ومؤخرا تصدر محمد كريم الترند المحلي داخل مصر لموقع تويتر بعدما نشر مقطع فيديو يضم بعض مشاهده داخل الفيلم وقد أثار مشهد قتله على يد كيدج جدلاً واسعاً خصوصاً من الطريقة التي قٌتل بها.

وقد عبر كريم عن سعادته الغامرة بأول تجاربه القوية والجادة في هوليوود بعد جهد واجتهاد استمر طوال السنوات الأخيرة داخل أميركا يحاول فيها إثبات وجودة كممثل وقدم عدداً من الأدوار الصغيرة في عدد من الأفلام هناك.. وقال تعبت كثيراً خضت 1500 اختبار قبل التعاقد على المشاركة في هذا الفيلم الذي اعتبره البداية الحقيقية لي في هوليود وخطوة هامة للغاية في سبيل تحقيق حلمي في العالمية خصوصاً وأنني حاولت قدر جهدي الابتعاد عن الأدوار النمطية التي يتم تقديمها في الأفلام الأميركية والأجنبية عموماً والتي تربط دائما العربي بالتطرف والإرهاب.

وعن تجربته في هذا الفيلم قال كريم في بيان صحافي برغم أنها كانت تجربة صعبة ألا أن حلم مشواري في التمثيل أن أقف أمام نجوم كبار في حجم نيكولاس كيدج وبين برات.. خاصة أن المشاهد التي جمعتني بهما يغلب عليها طابع الاكشن وتحتاج إلى مجهود كبير وذلك تطلب مني تدريبات استمرت لعدة شهور قبل التصوير وحاولت الاجتهاد في تقديم الشخصية بكل تفاصيلها الداخلية والخارجية كما كتبها المؤلف وكما رسمها المخرج فهو رجل قوي لا يخاف الموت وله طريقة خاصة في الحركة والكلام. وقال كريم أيضا: إن حلمه في العالمية الذي راوده منذ صغره ومنذ بداية مشواره الفني في مصر كان ملازما له دائما وانه سبق والتقى بالنجم الراحل عمر الشريف الذي قدم له العديد من النصائح أهمها أن يتمسك بحلمه ولا ييأس مطلقا وأن يبتعد تماما عن أداء الشخصيات النمطية للشخص العربي في السينما الغربية والأميركية وان يثق دائما في نفسه وقدراته.

