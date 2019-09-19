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الضحية ليس ملاكًا بالضرورة، والفقير ليس شريفًا دائمًا. هكذا كسر الفيلم الكوري «الطفيلي» parasite الكليشه النمطي الشائع المرتبط بالصراع الطبقي بين سكان القصور وسكان «القبور».

«الطفيلي» أول فيلم كوري يحوز السعفة الذهبية من مهرجان كان، وإن كنتُ لا أراه أفضل الإبداعات الكورية.

قدم مخرجه بونج جون هو التزامًا مغايرًا بالقضية الطبقية، بعيدًا عن التقسيمة الدارجة والسهلة التي تصنف البشر إلى طيبين وأشرار. كما اختار الابتعاد عن الجدية المفرطة المعتادة مفضلًا القالب الكوميدي الساخر.

لاشك أن المجتمعات الصناعية والحداثية، وضعت خطوطًا فاصلة وحادة بين من هم «تحت»، ومن هم «فوق». حتى وإن لم تتضح تمامًا حيثيات التصنيف.

للوهلة الأولى ينفتح الكادر على جوارب معلقة في شقة أقرب إلى «بدروم» تحت مستوى الشارع، بالكاد يصلها ضوء الشمس، ولا يتردد المارة في التبول أمام النافذة الوحيدة، في إشارة ساخرة إلى الوضاعة الاجتماعية.

الأسرة مكونة من الأب «كيم» والذي جسد دوره المخضرم كانج هو سونج، أحد أبرز نجوم السينما الكورية، إضافة إلى الأم والابن والابنة.

عبر مشاهد متلاحقة يتعرف المتفرج على وضاعة الأسرة التي تتطفل على الجيران لسرقة «الواي فاي»، وتمارس أعمالًا عشوائية لأن جميع أفرادها شبه عاطلين عن العمل.

من ثم انتفى التصور الأخلاقي الكلاسيكي للأسرة الفقيرة المكافحة. فهي أسرة تدبر أمورها كيفما اتفقت. لم ترحمها المدينة الصناعية الحديثة، فليس من المتوقع أن تتسم بالرحمة والخلق الكريم.

في مقابلها ثمة أسرة ثرية جدًا أيضًا مكونة من الأب والأم والابنة والابن وإن كانوا أصغر سنًا وكأننا إزاء الأسرة ذاتها بين مرآتي: الفقر، والثراء الفاحش.

ظهر الشاب «مين هوك» وكان صديقًا ل «كيفين» (سون كيون لي)، ابن الأسرة الفقيرة ورشحه لتدريس اللغة الإنكليزية لابنة الأسرة الثرية، وزكاه لهذه المهمة. كما أهداه حجرًا يجلب الحظ والثروة.

يذهب «كيفين» لتدريس الصبية، ويحدث شيء من الانجذاب بينهما. وكان من الواضح أن أمها لا تبالي كثيرًا بشهاداته التي زورتها له أخته «كي».

هنا تؤسس الكاميرا بعناية للمفارقة بين فضاء المنزلين: بدروم الفقراء، بلقطات تظهر الفقر والقبح وضيق الحيز.. في مقابل قصر الأثرياء باتساعه وحديقته الخضراء الفسيحة، وأشعة الشمس الساطعة، وزرقة السماء، والنظام والنظافة واللوحات التشكيلية، والصور العائلية السعيدة.

ثم تبدأ العائلة الفقيرة بالاحتيال وتقديم نفسها في وظائف تحتاج إليها العائلة الثرية، فالأب بات السائق الخاص، والابنة معالجة بالفن للطفل الصغير، والأم استولت على منصب مدبرة المنزل من امرأة أخرى.

تمت في الفصل الثاني عملية اندماج الأسرتين في فضاء واحد، على نحو كوميدي ساخر لا يخلو من مفارقات، تظهر خسة العائلة الفقيرة، وسذاجة العائلة الثرية.

إلى أن أفسد اللعبة قبل أوانها عودة مدبرة المنزل السابقة التي اتضح أن لديها سرًا تخفيه، يتعلق بزوجها العائش في قبو أسفل القصر، هربًا من قضايا مالية.

ينكشف سر المدبرة السابقة للعائلة الفقيرة، مثلما تنكشف أمامها اللعبة التي نسجوا خيوطها ضد أصحاب القصر.

هذا الكشف يقود الفيلم إلى فصله الثالث الدامي، والذي يتجاوز الكوميديا السوداء، إلى مجزرة بشرية مبالغ فيها، شديدة العشوائية.. ربما للإشارة إلى أن حدة الصراع الطبقي، مهما كان لها جانب هزلي مقبول، لكنها لابد أن تنتهي بمأساة مروعة.

يعيب الفصل الثالث وحشيته المفرطة، وميلودراميته، التي بدلت جذريًا المزاج المرح لعلاقات الاحتيال والتطفل، إلى مأساة راح ضحيتها الجميع تقريبًا.. كما إنه لا يخلو من مصادفات مبالغ فيها على الطريقة الهندية. فالابن رغم ضربه بالحجر في رأسه لم يمت، والأب لعب دور الشبح الجديد في قبو القصر، والابن بصدفة عشوائية توصل إلى مخبأ أبيه، عن طريق لغة الإشارات الضوئية المعروفة لدى الكشافة، بعد مراقبة طويلة للقصر الذي ارتبط بجريمة مروعة ولم يعد أحد يرغب في شرائه، زعمًا أنه مأوى للأشباح!

ثم يتخيل «كيفين» نفسه أصبح ثريًا، في رسالة إلى أبيه، وقد قرر شراء القصر غير المرغوب، كي يستطيع أن يعثر على الأب في القبو. ويطلب منه أن يعتني بنفسه حتى ذلك الحين.

وكأن مصير الأب المختفي ظل معلقًا، وليس أمام الابن الشاب لإنقاذه من سجن القبو إلا أن يتجاوز شروط فقره القاسية، ويصبح بدوره مالك القصر، وربما سيعيد التاريخ نفسه، بظهور أسرة فقيرة أخرى، تُدمر بالنصب والاحتيال، جنته الموهومة التي يسعى لتأسيسها.

