دوليه

أكد مدرب نابولي الايطالي كارلو أنشيلوتي أنه لم يكن هناك شعور بالـ «النشوة» عقب الفوز على ليفربول حامل اللقب في مستهل حملة الفريقين في دوري الأبطال. وقال أنشيلوتي أنه لم يكن هناك ردة فعل مبالغ فيها «أي نشوة؟ لقد فزنا بالمباراة الأولى، كان اختبارًا جيدًا وخرجنا من اللقاء مدركين أن هذا الفريق بإمكانه أن يقدم مستويات جيدة». وتابع المدرب المتوج بالمسابقة القارية في ثلاث مناسبات: «إنه فوز واحد ولكنه منحنا الثقة. أن نكون قادرين على مقارعة ليفربول هو أمر مميز لأنه بالنسبة لي هم أفضل فريق في أوروبا حاليًا».. واعتبر مدرب ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق «لقد ضمينا لاعبين مهمين ساهموا في رفع جودة الفريق ويتمتعون بمميزات لم نكن نملكها من قبل». وأكد المدرب السابق لتشلسي الانكليزي وريال مدريد الاسباني «أشكر (مدرب ليفربول يورغن) كلوب لأنه قال أننا بإمكاننا الفوز بالبطولة. إلا أن الطريق طويل. الآن علينا التركيز للتأهل من دور المجموعات». من جهة أخرى، أكد مرتنز أن «العام الماضي فزنا على ليفربول أيضًا، وهذا لا يعني شيئًا إن لم نفز في المباريات المقبلة».

