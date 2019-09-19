دوليه

أشاد حارس برشلونة أندريه مارك تير-شتيغن بأداء دورتموند بعد تعادل الفريقين سلباً في افتتاح مبارياتهما في المجموعة. وقال شتيغن بعد المباراة «يتمتع دورتموند بخصوصية دوما، وبالطبع كانت مباراة صعبة الليلة. النتيجة لا بأس فيها». وتصدى شتيغن لركلة جزاء في الشوط الثاني نفذها ماركو رويس الذي بدا منزعجاً بعد اللقاء، وقال: «بصراحة، تبا! أهدرت ركلة جزاء وحصلنا على أربع أو خمس فرص، لو سجلنا واحدة لفزنا. لم نترك لهم المساحات. بالطبع اردنا الفوز وهذا طموحنا. لكن اذا لعبنا كل المباريات بهذه الطريقة لن نواجه مشكلات».

