دوليه

قال مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي إنه ليس راضيا عن أداء فريقه بعد التعادل مع سلافيا براغ التشيكي 1-1. لكن كونتي رفض تحميل المسؤولية للاعبين بالقول: «لا أريد أن أتحدث عن لاعبين منفردين، كنا جميعا دون المستوى، بما في ذلك أنا. أنا المسؤول الأكبر في الواقع لأني لم أتمكن من أن أشرح للفريق كيف كان يجب أن يلعبوا. نحن فقط لعبنا الكرات الطويلة، هذه ليست كرة القدم التي أريدها». أما صاحب هدف التعادل باريلا، فقال: من الواضح أني سعيد لهدفي لكن فقط لأنه ساعد الفريق على كسب نقطة واحدة. سلافيا لعب مباراة جيدة، كانوا منظمين للغاية، لكن بصراحة كان يتوجب علينا القيام بعمل أفضل. من المهم أن ننقذ نقطة واحدة على الأقل لأن الآن لدينا معارك صعبة أخرى في هذه المجموعة. نحن إنتر ونحن مستعدون لهم».

