دوليه

ضرب الهلال السعودي موعداً مع السد القطري في نصف نهائي دوري ابطال آسيا بعد فوزه على مواطنه الاتحاد 3 1 اول من امس في اياب الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وأمام 22916 متفرجا قلب الهلال تأخره بهدف أمام ضيفه الاتحاد الى فوز 3-1، بعد عودته بتعادل سلبي ذهابا. وافتتح الاتحاد التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي (10)، ورد الهلال بثلاثية البيروفي اندريه كاريو (44) وسالم الدوسري (48) والايطالي سيباستيان جوفينكو (78). وهذا التأهل الخامس للهلال الى نصف النهائي منذ تغيير نظام البطولة في 2003، بعد أعوام 2010 و2014 و2015 و2017.

وجاء الشوط الاول جميلا مع أفضلية هلالية لكن مع تسرع أمام المرمى، فيما نجح الاتحاد بتسجيل هدف السبق عبر مدافعه زياد الصحفي بعد ركنية وخطأ هلالي بالتشتيت أمام مرمى الحارس عبدالله المعيوف (10). وكاد الاتحاد يعزز تقدمه بهدف ثان ولكن كرة الصحفي علت العارضة (18). وتهيأت فرصة للهلال لمعادلة النتيجة ولكن سلمان الفرج أهدر الكرة بعيدا عن المرمى (25). وأنقذ الحارس فواز القرني مرمى الاتحاد من هدف محقق عندما طار لكرة كاريو وحولها بأطراف أصابعه لركنية (30). وواصل القرني تألقه وتصدى لكرة سالم الدوسري قبل أن يشتتها الدفاع (34)، قبل أن يتصدى لكرة أخرى من الدوسري ويبعدها بقدمه لركنية (37). ونتيجة السيطرة الميدانية، عادل الهلال عبر كاريو من زاوية ضيقة حاول الحارس فواز القرني صدها، لكنها ارتدت من قدمه اليمنى الى جسمه ثم الشباك (44).وفي الشوط الثاني، منح الدولي سالم الدوسري الهلال التقدم للمرة الاولى برأسية محكمة من حدود المنطقة الصغرى اثر تمريرة من كاريو (48). وكاد المهاجم البرازيلي رومارينيو يعادل للاتحاد من تسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها ارتدت من القائم الايسر (61).وحسم جوفينكو بعدها المواجهة بيسارية قوية ارضية من داخل المنطقة عجز مجددا القرني عن ابعادها (78). وكان الهلال قريبا من تسجيل الهدف الرابع لكن صاروخية محمد البريك ارتدت من العارضة (81).

وابدى الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال سعادته مع تحفظه على لعب فريقه قائلا: «بدايتنا لم تكن جيدة وفقدنا التحكم في ايقاع المباراة بسبب قلة تركيز اللاعبين، بعدها استعدنا التوازن كما ان هدف التعادل جاء في وقت مميز. نوعنا طرق اللعب واستحقنا الفوز بكل جدارة». وأضاف: «قدمت الى هنا منذ شهرين ونصف ونحتاج الى وقت أكبر لبناء مشروعنا، وأدرك حجم التوقعات والطموحات في ناد مثل الهلال». وسيكون لوشيسكو مطالبا بتكرار الفوز على الاتحاد عندما يتجدد اللقاء بينهما بعد غد في الدوري المحلي «مباراة الاتحاد في الدوري ستكون مختلفة تماما عن دوري أبطال آسيا نظرا لاختلاف المنافسة... لينا التفكير بالمستقبل خطوة بخطوة ولدينا مشروع للفريق ومن المبكر الحديث عن لقاء السد.. المهم حاليا تجاوز الدور ربع النهائي وتفكيرنا حاليا في الدوري».

