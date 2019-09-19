دوليه

تغلب منتخب كرة السلة للمعاقين اول من امس على نظيره البحريني 53 - 19 في اولى مبارياته ضمن منافسات الدورة الثانية لدورة العاب غرب اسيا (البارالمبية) التي يستضيفها الاردن حتى يوم بعد غد.

واكد رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية رئيس الوفد الى الاردن شافي الهاجري اهمية فوز المنتخب في المباراة الاولى كونه يشكل «دافعا قويا» للمواجهات المقبلة، مشيدا بأداء المنتخب والمستوى المتميز والالتزام المعهود من قبل اللاعبين.وعن باقي منافسات البطولة قال الهاجري ان الكويت تشارك في منافسات العاب القوى وكرة الطاولة ضمن هذه الدورة مؤكدا استعداد المنتخب لتحقيق نتائج طيبة في مختلف الالعاب.

ويواجه المنتخب الكويتي اليوم نظيره العراقي في ختام منافسات المجموعة الاولى التي تضم الكويت والبحرين والعراق فيما تضم المجموعة الثانية الامارات والاردن وعمان.

ويتأهل اول وثاني كل مجموعة الى الدور نصف النهائي الذي يقام غدا فيما تقام المباراة النهائية السبت.

وكانت منافسات النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها الاردن حتى مساء السبت المقبل انطلقت اول من امس بمشاركة نحو 700 رياضي من 12 دولة من غرب آسيا وتشتمل على منافسات كرة السلة وكرة الطاولة وكرة الهدف للمكفوفين والبوشيا للاعاقات الذهنبية والعاب القوى ورفع الاثقال.

