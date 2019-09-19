دوليه

أوقف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم التي انطلقت امس في تايلند بسبب قضايا منشطات.وأوضح الاتحاد الدولي ان الاتحاد المصري أوقف لسنتين بدءا من 12 سبتمبر الجاري و«يملك مهلة 21 يوما للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)». واتخذت لجنة مستقلة قرار توقيف الاتحاد المصري بحسب الاتحاد الدولي الذي أشار الى انه «لن يعلق على القضية» في الوقت الراهن. ويأتي هذا الايقاف على خلفية سبعة اختبارات ايجابية لرباعين ناشئين في عام 2016. وشرح شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية في تصريحات صحافية ملابسات الواقعة، حيث ذكر أنها تعود الى معسكر أقيم في محافظة الفيوم، مؤكدا أن العينات كانت ايجابية لسبعة رباعين ورباعات. ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات ايجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للايقاف لمدة سنتين. ولن يشارك بالتالي أي رباع أو رباعة مصرية في بطولة العالم التي انطلقت امس في مدينة باتايا التايلندية، وتستمر حتى 27 الجاري.

